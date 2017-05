Krefeld Pinguine verpflichten Franzosen Manavian

26.05.2017 Krefeld. Die Krefeld Pinguine haben für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga Verteidiger Antonin Manavian verpflichtet. Wie der Club am Freitag mitteilte, erhält der französische Nationalspieler einen Vertrag bis 2018. In der vergangenen Saison hat der 30-Jährige in Ungarn bei Székesfehérvár gespielt und in 54 Spielen 11 Tore erzielt. Manavian hat für Frankreich an sieben A-Weltmeisterschaften teilgenommen und 177 Länderspiele (6 Tore) bestritten. "Wir erwarten von ihm, dass er unserer Defensive mehr Stabilität geben wird", sagte Krefelds Sportlicher Leiters Matthias Roos.