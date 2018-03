08.03.2018 Krefeld. Die Krefeld Pinguine können weiter mit Dimitri Pätzold planen. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte, wurde der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit dem Torwart um ein Jahr verlängert. Pätzold soll demnach in der nächsten Spielzeit ein Torhütergespann mit Patrick Klein bilden. Der Krefelder Club hatte in dieser DEL-Spielzeit die Teilnahme an den Playoff-Spielen verpasst.