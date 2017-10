30.10.2017 Krefeld. Die Krefeld Pinguine und Stürmer Tommy Kristiansen gehen getrennte Wege. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag mitteilte, hat der Norweger um die sofortige Vertragsauflösung gebeten und kehrt in seine Heimat zurück. In 17 DEL-Spielen für die Krefelder brachte es Kristiansen nur auf zwei Tore und eine Vorlage und konnte die Erwartungen nicht erfüllen.