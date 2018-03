Kramer und Traoré bei Mönchengladbach wieder im Training

27.03.2018 Mönchengladbach. Die Fußballprofis Christoph Kramer und Ibrahima Traoré haben beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Dienstag wieder das Mannschaftstraining aufgenommen. Nationalspieler Kramer musste zuletzt wegen einer Knieverletzung für zwei Wochen pausieren. Traoré war wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel monatelang ausgefallen.

Jannik Vestergaard absolvierte zwei Wochen nach seinem beim Spiel in Leverkusen erlittenen Mittelfußbruch individuelle Übungen. Möglicherweise kehrt er schon an diesem Mittwoch in das Teamtraining zurück, kündigte Chefcoach Dieter Hecking an. Die Borussia tritt am Sonntag (18.00 Uhr) zum Spiel beim FSV Mainz 05 an. (dpa)