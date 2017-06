Kohlschreiber in Halle als erster Deutscher weiter

Der Tennisspieler Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Halle.

19.06.2017 Halle/Westfalen. Philipp Kohlschreiber hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle als erster Deutscher das Achtelfinale erreicht. Der 33 Jahre alte Augsburger rang am Montag in seinem Auftaktspiel Joao Sousa aus Portugal mit 3:6, 6:4, 6:4 nieder. Der Davis-Cup-Profi verwandelte nach genau zwei Stunden seinen vierten Matchball. Im Achtelfinale könnte es jetzt zu einem deutschen Duell mit Alexander Zverev kommen. Der Nachwuchsstar trifft in seinem Erstrunden-Match auf den Italiener Paolo Lorenzi. Insgesamt sind bei der mit 1,966 Millionen Euro dotierten Rasen-Veranstaltung acht Deutsche im Hauptfeld dabei.