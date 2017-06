Kerber zieht Meldung für Turnier in Birmingham zurück

18.06.2017 Halle/Westfalen. Nach ihrem Showauftritt im westfälischen Halle hat die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber ihre Teilnahme am Rasenturnier in Birmingham abgesagt. Wegen einer Oberschenkelverletzung werde die 29-Jährige nicht bei der Veranstaltung in der kommenden Woche antreten, teilte die Spielerinnenorganisation WTA am Sonntag mit. Als erste Gegnerin war ihr die Tschechin Lucie Safarova zugelost worden.

Die Kielerin wollte sich nach ihrem Erstrunden-Aus bei den French Open in Paris in Birmingham auf Wimbledon vorbereiten. Im Anschluss hatte Kerber noch einen Start in Eastbourne geplant. Am Samstag nahm die Australian-Open- und US-Open-Siegerin von 2016 in Halle noch an einem Showdoppel teil und gewann an der Seite von Ex-Profi Thomas Muster gegen Michael Stich und Barbara Schett 7:6 (8:6), 3:6, 12:10. (dpa)