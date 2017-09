Kenia-Läufer Maina gewinnt Münster-Marathon

10.09.2017 Münster. Paul Maina bei den Männern und Rose Maru bei den Frauen haben den Münster-Marathon gewonnen. Der 35-Jährige siegte am Sonntag bei seinem Debüt auf der 42,195-Kilometer-Distanz in 2:11:22 Stunden vor seinen kenianischen Landsleuten Duncan Koech in 2:12:06 und Joseph Munywoki in 2:12:17 Stunden. Als bester Deutscher kam Elias Sansar von der LG Lage-Detmold in 2:25:25 Stunden auf Rang acht. Auch bei den Frauen gab es einen Kenia-Erfolg. Rose Maru setzte sich nach einer starken Endphase in 2:33:05 Stunden vor ihrer Teamkollegin Eunice Kioko in 2:33:59 und der Japanerin Hisae Yoshimatsu in 2:36:00 Stunden durch. Christl Dörschel aus Wenden war in 2:56:05 Stunden beste Deutsche.