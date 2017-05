Keine Medaillen-Vorgabe für die Reit-Europameisterschaften

10.05.2017 Warendorf. Für die Reit-Europameisterschaften gibt es im Gegensatz zu den Olympischen Spielen keine Medaillen-Vorgabe. "Es geht in diesem Jahr nicht um die maximale Zahl der Goldmedaillen", sagte am Mittwoch in Warendorf Dennis Peiler. Der Sport-Geschäftsführer der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erklärte: "Die Vorgabe für die Bundestrainer lautet: Nutzt die Europameisterschaften so, dass wir nächstes Jahr maximal vorbereitet sind." Bei der WM 2018 in den USA gehe es um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio.

Für Olympia 2020 in Japan laute der Verbandswunsch wieder wie im vergangenen Jahr in Rio drei bis fünf Medaillen. In Brasilien waren es tatsächlich sechs Plaketten, darunter zwei goldene.

"Das heißt nicht, dass die Europameisterschaften Ausflüge werden. Aber die Bundestrainer müssen etwas ausprobieren können", sagte Peiler. "Das heißt auch, neue Pferde oder neue Paare zu testen." Die Vielseitigkeits-EM wird Mitte August im polnischen Strzegom geritten, die Titelkämpfe für Dressur und Springen finden eine Woche später in Göteborg statt. (dpa)