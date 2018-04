01.04.2018 Jena. Die Jenaer Fußball-Frauen konnten im Abstiegskampf kein Zeichen setzen und bleiben in der Bundesliga im Abwärtstrend. Die Mannschaft von Cheftrainerin Katja Greulich verlor am Ostersonntag daheim gegen SGS Essen mit 0:1 (0:1). Den entscheidenden Treffer im Ernst-Abbe-Sportfeld erzielte Turid Knaak in der 85. Spielminute. Die Gäste wurden von Ex-FF-USV-Trainer Daniel Kraus betreut.