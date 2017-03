Kapitän Stindl zurück im Gladbacher Mannschaftstraining

28.03.2017 Mönchengladbach. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann wieder mit Lars Stindl planen. Der Kapitän hat am Dienstag nach dreiwöchiger Verletzungspause wieder das Mannschaftstraining aufgenommen und könnte in der Partie bei Eintracht Frankfurt am Samstag sein Comeback feiern. Stindl hatte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Schalke 04 eine Muskelverletzung an der Hüfte zugezogen.

Mahmoud Dahoud und Tobias Strobl konnten wegen muskulärer Probleme nur individuell trainieren. Weiterhin verletzt sind Christoph Kramer (Innenbandteilriss im Kniegelenk) und Fabian Johnson (Muskelfaserriss im Oberschenkel). (dpa)