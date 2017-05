KFC Uerdingen steigt in die Regionalliga auf

14.05.2017 Krefeld. Der frühere Fußball-Bundesligist KFC Uerdingen kehrt in die Regionalliga zurück. Der DFB-Pokalsieger von 1985, der bis 1996 in der Bundesliga vertreten war, machte am Sonntag mit dem 4:0 gegen Jahn Hiesfeld den Aufstieg in die Viertklassigkeit vorzeitig perfekt.

Für 2017/18 verpflichtete der KFC bereits einen prominenten Spieler. Der 28 Jahre alte Verteidiger Christopher Schorch wechselt vom FSV Frankfurt nach Uerdingen und wurde für drei Jahre gebunden. Er wurde unter anderem im Nachwuchs von Real Madrid ausgebildet, kam für die deutschen Junioren-Nationalmannschaften zum Einsatz und bestritt für Köln sowie Hertha BSC 23 Bundesligapartien. (dpa)