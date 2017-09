Kölns Trainer Stöger sucht den Weg aus der Krise

28.09.2017 Köln. Das 0:0 am Sonntag in Hannover war in der sechsten Erstligapartie des 1. FC Köln der erste Punktgewinn und für Trainer Peter Stöger ein Signal der Hoffnung vor dem Europa-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad.

Für Fußball-Lehrer Peter Stöger ergibt sich im ersten Europacupheimspiel des Bundesliga-Tabellenletzten 1. FC Köln die Chance zum Weg aus der sportlichen Krise. Es sei eine neue Möglichkeit, weiter am Positiven zu arbeiten und das Selbstvertrauen weiter aufzubauen, sagte der Österreicher vor der Europa-League-Begegnung mit Roter Stern Belgrad. Für die Kölner ist es nach 9144 Tagen die erste Heimpartie im Europapokal. Wegen befürchteter Krawalle wird die Polizei mit einem Großaufgebot von mehr als 2000 Beamten für Sicherheit sorgen. (dpa)