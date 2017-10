Kölns Europa-League-Gegner Borissow gewinnt gegen Vitebsk

15.10.2017 Borissow. Der Kölner Europa-League-Gegner Bate Borissow hat vier Tage vor dem Duell gegen den Bundesliga-Letzten sein Liga-Spiel gewonnen. Gegen FK Vitebsk setzten sich die Gastgeber am Sonntag mit 3:1 (1:1) durch. Der 1. FC Köln tritt am Donnerstag in Weißrussland an und muss nach den Niederlagen gegen den FC Arsenal und Roter Stern Belgrad punkten, um die Chancen auf die K.o.-Runde zu wahren. Nach der 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart am Freitagabend ist Köln mit lediglich einem Punkt und einer Tordifferenz von minus 14 das schlechteste Team in der Geschichte der Fußball-Bundesliga nach acht Spieltagen.