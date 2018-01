02.01.2018 Köln. Die Kölner Haie haben für die laufende Saison der Deutschen Eishockey Liga den US-amerikanischen Angreifer Bill Thomas verpflichtet. Das gab der achtmalige deutsche Meister am Dienstag bekannt. Der 34 Jahre alte Thomas spielte zuletzt für Ilves Tampere in Finnland und absolvierte bereits am Dienstagmorgen seine erste Trainingseinheit in Köln.