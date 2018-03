Kölner Haie scheitern im DEL-Viertelfinale an Nürnberg

25.03.2018 Köln. Die Kölner Haie sind im Playoff-Viertelfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft an den Nürnberg Ice Tigers gescheitert. Mit dem klaren 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) vor eigenem Publikum gegen die Franken musste das Team um Verteidiger-Star Christian Ehrhoff in der Best-of-Seven-Serie die entscheidende vierte Niederlage hinnehmen. Nürnberg komplettiert damit die Vorschlussrunde und trifft ab Donnerstag in maximal sieben Partien auf die Eisbären Berlin. Im zweiten Halbfinale stehen sich Titelverteidiger EHC Red Bull München und die Adler Mannheim gegenüber.