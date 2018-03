Kölner Fußballprofi Bittencourt muss auf Training verzichten

27.03.2018 Köln. Fußballprofi Leonardo Bittencourt ist an einer Magen-Darm-Infektion erkrankt und hat am Dienstag auf das Training mit der Mannschaft des Bundesliga-Tabellenvorletzten 1. FC Köln verzichten müssen. Das teilte der Verein auf seinem Twitterkanal mit. Der 24 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler habe am Vormittag einen Arzt aufgesucht. Man müsse jetzt von Tag zu Tag schauen, ob Bittencourt dem Team von Chefcoach Stefan Ruthenbeck im Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei 1899 Hoffenheim zur Verfügung stehen kann, erläuterte eine FC-Sprecherin.