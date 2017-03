Kölner Fußballer Yuya Osako fällt mit Knieverletzung aus

Kölns Spieler Yuya Osako am Ball.

28.03.2017 Köln. Der 1. FC Köln muss vorläufig auf den japanischen Fußballprofi Yuya Osako verzichten. Wie der Europa-League-Anwärter aus dem Rheinland am Dienstag mitteilte, erlitt der 26-Jährige im Spiel der japanischen Nationalmannschaft am vergangenen Donnerstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Kapselverletzung im Bereich des linken Knies. Osako werde definitiv für die drei Bundesligapartien der bevorstehenden Englischen Woche ausfallen. Wann er danach wieder eingesetzt werden kann, ist nach FC-Angaben offen.