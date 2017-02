13.02.2017 Köln. Fußballprofi Marco Höger hat sich im Bundesligaspiel seines 1. FC Köln am Sonntag beim SC Freiburg (1:2) muskuläre Probleme am rechten Oberschenkel zugezogen. Das teilte der FC am Montag mit. Ob der 27 Jahre alte Mittelfeldmann am kommenden Sonntag gegen seinen früheren Verein FC Schalke 04 eingesetzt werden kann, ist derzeit unklar.