Kölner Boxer Bazuev steht im WM-Viertelfinale

28.08.2017 Hamburg. Der Kölner Amateurboxer Ibrahim Bazuev hat bei den Weltmeisterschaften in Hamburg seinen ersten Kampf gewonnen. Der aus der russischen Republik Dagestan stammende Faustkämpfer setzte sich am Montag im Halbschwergewicht gegen den EM-Sechsten Thomas Hart aus England mit 3:0 Punktrichterstimmen durch. Bazuev hatte in der ersten Runde ein Freilos. Im Viertelfinale muss er gegen den dreimaligen Weltmeister und Olympiasieger Julio La Cruz aus Kuba antreten.