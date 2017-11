Köln will ersten Europa-League-Sieg

01.11.2017 Köln. Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln hofft im vierten Europa-League-Spiel am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und Sky) gegen den weißrussischen Meister BATE Borissow auf die ersten Punkte. "Wir sind jetzt an der Reihe", sagte Torhüter Timo Horn am Mittwoch. "Gegen Arsenal haben wir dem Druck nicht standgehalten, gegen Belgrad hatten wir Pech, in Borissow waren wir auf Augenhöhe. Aber wir geben Europa nicht kampflos auf und können an dieser Aufgabe wachsen." Nach drei Spielen hat der FC keinen Punkt und 1:5 Tore auf dem Konto.

Auch Peter Stöger hofft nach dem unglücklichen 0:1 in Borissow auf den Durchbruch. "Unser Ziel ist anzuschreiben - im Idealfall mit einem Sieg", sagte der Trainer. "Anschreiben" heißt in Österreich punkten. Deshalb versprach Stöger, "mit der stärksten Mannschaft ins Rennen" zu gehen. Verzichten muss er außer auf die Langzeitverletzten Jonas Hector, Jhon Cordoba und Claudio Pizarro noch auf Marco Höger (Muskelverletzung). Im Fall des in dieser Woche ins Training eingestiegenen Marcel Risse und des beim 1:2 in Leverkusen ausgewechselten Dominic Maroh besteht zumindest Hoffnung auf einen Einsatz. (dpa)