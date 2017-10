Köln verliert weiter: 0:1 in der EL gegen Borissow

19.10.2017 Borissow. Der 1. FC Köln verliert auch in der Europa League weiter. Das Tabellenschlusslicht der Fußball-Bundesliga unterlag am Donnerstag 0:1 (0:0) bei BATE Borissow. Nach drei Spielen haben die Rheinländer bei ihrer ersten Europapokalteilnahme seit 25 Jahren in Gruppe H null Punkte und liegen auf dem letzten Platz. Ein Weiterkommen wird immer unwahrscheinlicher. Aleksej Rios erzielte in der 55. Minute das 1:0 für BATE. Die weißrussischen Gastgeber brachten das Ergebnis gegen offensiv ineffiziente Kölner über die Zeit.