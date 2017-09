Köln verliert Heim-Comeback: 0:1 bei Roter Stern Belgrad

28.09.2017 Köln. Der 1. FC Köln hat auch beim Heim-Comeback im Fußball-Europapokal kein Erfolgserlebnis feiern können. Das Bundesliga-Schlusslicht verlor am Donnerstag sein Europa-League-Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad mit 0:1 (0:1). Richmond Boakye (30.) erzielte vor 46 195 Zuschauern in der ausverkauften Kölner Arena das Siegtor für die Gäste. Begleitet wurde das Geschehen von einem hohen Sicherheitsaufkommen, mehr als 2000 Polizisten waren bei dem Risikospiel im Einsatz. Für die Kölner war es bereits die zweite Niederlage in der Gruppe H nach dem 1:3 beim FC Arsenal. Dem Team von Peter Stöger droht damit auf internationaler Bühne das Vorrunden-Aus.