Köln setzt im Heimspiel gegen Borissow auf Sieg

02.11.2017 Köln. In Europa wie in der Bundesliga ist der 1. FC Köln Tabellenletzter. Gegen BATE Borissow soll am Donnerstag nun endlich das erste Erfolgserlebnis gelingen.

Der 1. FC Köln will im vierten Europa-League-Spiel endlich die ersten Punkte einfahren. Nach dem unglücklichen 0:1 beim weißrussischen Meister BATE Borissow rechnet sich der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga im Rückspiel im eigenen Stadion heute (21.05 Uhr/Sport1 und Sky) etwas aus. Mit 0 Punkten und 1:5 Toren ist Köln derzeit das zweitschlechteste der 48 Teams in der Europa League. Trainer Peter Stöger kündigte an, in Bestbesetzung anzutreten. Mit einem Erfolgserlebnis im Europacup könnte der FC Schwung mitnehmen für das wichtige Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Hoffenheim. (dpa)