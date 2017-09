Köln kündigt Protest gegen Wertung des 0:5 in Dortmund an

17.09.2017 Der 1. FC Köln will die Wertung der 0:5-Niederlage bei Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga anfechten. "Wir werden natürlich Protest gegen dieses Spiel einlegen", sagte FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke am Sonntag. Als Grund nannte er die Szene beim 2:0 der Dortmunder kurz vor der Pause, das erst nach Videobeweis von Schiedsrichter Patrick Ittrich aus Hamburg gegeben worden war. Ittrich hatte zuvor auf Foul gegen den BVB entschieden, dies aber auf Hinweis des Video-Assistenten revidiert. Da Ittrichs Pfiff jedoch wohl erfolgte, als der Ball noch nicht die Torlinie überschritten hatte, sehen die Kölner das Regelwerk verletzt.

In diesem Fall hätte nach Meinung von Schmadtke der Video-Assistent gar nicht eingreifen dürfen. "Das Protokoll wurde nicht befolgt", sagte Schmadtke. Für die Rheinländer war es die vierte Niederlage im vierten Saisonspiel, der Europa-League-Teilnehmer ist damit Tabellenletzter. (dpa)