Köln in der Bundesliga weiter ohne Sieg: 1:2 in Stuttgart

13.10.2017 Stuttgart. Der 1. FC Köln bleibt in der Fußball-Bundesliga weiter ohne Sieg. Die Rheinländer kassierten am Freitag durch ein Tor von Chadrac Akolo in der Nachspielzeit eine 1:2 (0:1)-Niederlage beim VfB Stuttgart. Mit nur einem Punkt liegt der FC, der durch Dominique Heintz (77.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen war, weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Die Stuttgarter, für die zunächst Anastasios Donis (38.) getroffen hatte, belegen mit zehn Zählern den zehnten Platz.

Aufregung gab es wenige Minuten vor dem Stuttgarter Siegtreffer, als Schiedsrichter Benjamin Cortus einen zunächst gegebenen Foulelfmeter für den FC nach Ansicht der Videobilder zurücknahm. (dpa)