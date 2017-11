Köln hofft noch auf Weiterkommen in der Europa League

23.11.2017 Köln. In der Bundesliga ist der 1. FC Köln abgeschlagener Tabellenletzter, in der Europa League hat er noch Chancen auf das Weiterkommen.

Der 1. FC Köln erlebt in einer bisher frustrierenden Saison heute einen echten Festtag und hat vor dem Europa-League-Heimspiel gegen den FC Arsenal (19.00 Uhr/Sky) sogar noch Chancen auf das Weiterkommen. Nach vier Spielen ist der FC mit drei Punkten zwar wie in der Bundesliga Tabellenletzter, hat aber bei nur zwei Zählern Rückstand auf Rang zwei noch alle Chancen. Im Fall eines Sieges gegen die Gunners hätten die Kölner zum Abschluss bei Roter Stern Belgrad ein Endspiel ums Weiterkommen. Sollten die Serben am Donnerstag bei BATE Borissow punkten, hätte es der FC sogar in der eigenen Hand. (dpa)