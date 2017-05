Köln hofft auf Fans

18.05.2017 Köln. Der 1. FC Köln hofft im Kampf um die erste Europacupteilnahme seit 25 Jahren auf die Unterstützung der Fans. "Ich bin mir sicher, dass meine Spieler durchs Stadion getragen werden", sagte Trainer Peter Stöger vor dem entscheidenden Spiel am Samstag gegen Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky). "Und jeder weiß, wozu die Jungs im Stande sind, wenn sie einen Schub von den Rängen bekommen."

Auf Schützenhilfe von Bayern München gegen den Sechsten SC Freiburg und Bayer Leverkusen beim Fünften Hertha BSC will sich der Tabellensiebte nicht verlassen. "Wir müssen auf uns schauen", sagte Stöger, der Freiburg beim Meister "eine Überraschung zutraut". Die Zwischenergebnisse von den anderen Plätzen will der FC am Samstag wie gewohnt verkünden. "Auf den Rängen weiß sowieso jeder, wie es steht", erklärte Stöger am Donnerstag. Ein Raunen der Zuschauer, das die Spieler nicht einordnen könnten, könne eher kontraproduktiv sein.

Auch der Druck, das Ziel vor Augen zu haben, belastet die Mannschaft in den Augen des Trainers nicht: "Sie ist sich bewusst, welche Größenordnung das Spiel für den Verein hat. Aber ich glaube, dass die Mannschaft die Nerven im Griff hat." Als Sechster wäre der FC sicher für Europa qualifiziert, als Siebter müsste er auf einen Sieg von Borussia Dortmund im DFB-Pokalendspiel hoffen. (dpa)