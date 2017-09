Köln beim BVB wohl ohne Hector: Spiel in London macht Mut

15.09.2017 Köln. Der 1. FC Köln schöpft aus dem passablen Auftritt in der Europa League beim FC Arsenal neuen Mut für die Bundesliga. "Wir möchten beim BVB punkten, wissen aber auch, dass es sehr schwer werden wird", sagte Trainer Peter Stöger vor dem Duell des Tabellenletzten am Sonntag (18.00 Uhr) beim Spitzenreiter aus Dortmund. Trotz der 1:3-Niederlage in London sprach der Fußball-Lehrer am Donnerstag von Fortschritten: "Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht."

Allerdings muss der Coach, unter dessen Regie der FC noch nie gegen die Borussia verlor, voraussichtlich auf Nationalspieler Jonas Hector verzichten. "Ich könnte mir vorstellen, dass es für Sonntag nicht reichen wird", sagte Stöger. Hector war gegen den FC Arsenal schon vor der Halbzeit wegen Problemen im rechten Sprunggelenk ausgewechselt worden. (dpa)