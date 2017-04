Köln-Trainer Peter Stöger bekommt mehr Alternativen

Kölns Trainer Peter Stöger blickt vor der Partie in die Runde.

13.04.2017 Köln. Fußball-Lehrer Peter Stöger hat in der Bundesligapartie des 1. FC Köln am Samstag beim abstiegsbedrohten FC Augsburg wieder mehr Alternativen. "Wir haben, aufgrund der zurückkehrenden Spieler, mehr Varianten im Spiel", sagte der 51 Jahre alte Österreicher am Donnerstag. Auch die beim 2:3 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach leicht verletzten FC-Profis Marco Höger und Anthony Modeste stehen Stöger zur Verfügung. Der FC-Coach, dessen Team Tabellensiebter ist, erwartet "ein extrem schweres und kampfbetontes Spiel".