Köln-Trainer Peter Stöger: Haben am Limit gearbeitet

03.10.2017 Köln. Trainer Peter Stöger ist der Meinung, er und die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hätten in den vergangenen Jahren am Limit gearbeitet. "Jetzt arbeiten wir ein bisschen unter dem Limit. Das ist für alle neu, und jetzt sind wir auf dem Weg, uns zurechtzufinden, die Situation anzunehmen", sagte der 51 Jahre alte Österreicher dem Fernsehsender RTL Nitro am Montagabend.

Nach dem fünften Platz der vergangenen Saison und der erstmaligen Teilnahme am Europapokal nach 25 Jahren belegen die Kölner mit nur einem Punkt aus sieben Erstligaspielen den 18. Tabellenplatz. Auch in der Europa League hat der FC beide bisherigen Begegnungen verloren. (dpa)