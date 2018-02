Janjic löst Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Duisburg auf

07.02.2018 Duisburg. Zlatko Janjic hat seinen Vertrag beim MSV Duisburg aufgelöst. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, wechselt der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung in die polnische Ekstraklasa zu Korona Kielce. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. Janjic bestritt für den MSV 17 Zweitliga- und 74 Drittliga-Partien. "Wir haben dreieinhalb erfolgreiche Jahre mit Zlatko erlebt. Dass er jetzt mit dem Wunsch an uns herangetreten ist, noch einmal eine neue Herausforderung für sich anzugehen, akzeptieren wir und wollten ihm auch keine Steine in den Weg legen", sagte Sportdirektor Ivo Grlic.