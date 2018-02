Iserlohn verlängert mit Eishockey-Profi Florek

27.02.2018 Iserlohn. Justin Florek bleibt den Iserlohn Roosters erhalten. Der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlängerte den Vertrag mit dem US-Stürmer um eine weitere Saison bis zum Ende der Spielzeit 2018/19. "Wir sind mit Justins Leistungen hoch zufrieden. Er hat unsere Erwartungen vollauf erfüllt", wird Roosters-Manager Karsten Mende am Dienstag in einer Vereinsmitteilung zitiert. In dieser Spielzeit erzielte Florek in 48 Partien neun Tore und bereitete elf Treffer vor.