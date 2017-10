12.10.2017 Iserlohn. Rob Daum wird neuer Chefcoach bei den Iserlohn Roosters. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, übernimmt der 59 Jahre alte Trainer die Nachfolge des am Dienstag beurlaubten Jari Pasanen. Daum erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit. Zuletzt war der Kanadier beim EHC Linz in Österreich tätig.