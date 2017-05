Iserlohn Roosters geben Stürmer Costello Probevertrag

21.05.2017 Iserlohn. Die Iserlohn Roosters haben für die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga den US-Amerikaner Chad Costello verpflichtet. Nach Vereinsangaben vom Sonntag bekommt der 30 Jahre alte Stürmer zunächst allerdings nur einen Probevertrag. Costello war zuletzt für die Allen Americans in der unterklassigen East Coast Hockey League (ECHL) aktiv. Die Roosters-Verantwortlichen wollen sich bei Costello zunächst im Training und in Testspielen davon überzeugen, ob der 30-Jährige auch in der DEL bestehen kann.