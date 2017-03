Ingolstadt und Köln trennen sich 2:2 unentschieden

11.03.2017 Der 1. FC Köln hat den Sprung auf einen Europa-League-Platz in der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger musste sich am Samstag mit einem 2:2 (1:1) beim FC Ingolstadt begnügen. Anthony Modeste brachte die Rheinländer vor 15 200 Zuschauern nach einem diskussionswürdigen Foulelfmeter (15. Minute) in Führung, ehe er mit seinem 19. Saisontor (60.) erneut vorlegen konnte. Dario Lezcano (42.) und Romain Brégerie (69.), dessen Schuss Kölns Torwart Timo Horn durchrutschen ließ, bescherten Ingolstadt das Remis. Die Kölner warten schon seit fünf Spielen auf einen Sieg und bleiben mit 34 Punkten auf Rang sieben.