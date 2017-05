Ines Appelmann pfeift Pokalfinale Sand gegen Wolfsburg

03.05.2017 Köln/Frankfurt. Schiedsrichterin Ines Appelmann leitet am 27. Mai in Köln das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen den Bundesligisten SC Sand und VfL Wolfsburg. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Die 29 Jahre alte Lehrerin aus Alzey (Landkreis Worms) pfeift seit 2011 in der Frauenfußball-Bundesliga (43 Spiele). Seit 2016 ist sie als eine von vier deutschen FIFA-Assistenz-Schiedsrichterinnen auch international im Einsatz.

Als Assistentinnen werden Appelmann beim Finale im Rhein-Energie-Stadion (16.45 Uhr/ARD) Kathrin Heimann (Gladbeck) und Fabienne Michel (Gau-Odernheim) zur Seite stehen. Nadine Westerhoff (Castrop-Rauxel) ist die Vierte Offizielle. "Ines Appelmann pfeift seit vielen Jahren und bringt sehr gute Leistungen", sagte Christine Baitinger, die beim DFB für die Schiedsrichterinnen zuständig ist. "Ihre Erfahrungen auf nationaler und internationaler Ebene, gepaart mit ihren guten Leistungen, haben dazu geführt, dass sie für das Pokalfinale in Köln eingesetzt wird." (dpa)