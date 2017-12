In West-Duellen: Endspiele für Trainer Bosz und Stöger

01.12.2017 Düsseldorf. Die Trainer Peter Bosz und Peter Stöger kämpfen am 14. Spieltag in West-Duellen um ihre Jobs als Trainer in der Fußball-Bundesliga. Der Niederländer Bosz tritt nach sechs Liga-Spielen ohne Sieg mit Borussia Dortmund heute bei Bayer Leverkusen an, das zuletzt achtmal in Folge ungeschlagen blieb.

Stöger muss mit dem abgeschlagenen Schlusslicht 1. FC Köln beim FC Schalke 04 punkten, um seinen Job zu retten. Der Österreicher, der vor der Saison auch als BVB-Trainer im Gespräch war, hat nur eine Job-Garantie für dieses Spiel bekommen und von der Vereinsführung eine klare Ansage über seine Zukunft gefordert. Köln hat nach 13 Spielen erst zwei Punkte auf dem Konto. Der Tabellen-Dritte Schalke erkämpfte in der Vorwoche im Derby in Dortmund nach einem 0:4-Pausenrückstand ein 4:4. (dpa)