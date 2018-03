Hoffnung für Kaiserslautern: Osawe sorgt für Sieg

Osayamen Osawe (l) schießt in das Tor des Duisburger Torwarts Mark Flekken zum 0:2.

31.03.2018 Duisburg. Der 1. FC Kaiserslautern schöpft im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga neue Hoffnung. Stürmer Osayamen Osawe erzielte am Samstag beim 4:1 (1:0)-Erfolg der Pfälzer beim MSV Duisburg drei Tore (12./48./64. Minute), Benjamin Kessel (83.) den vierten Treffer. Trotz des siebten Saisonerfolges bleibt Lautern Tabellenletzter, ist aber nun punktgleich mit dem 17. Darmstadt 98, der am Montag Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf erwartet. Der Abstand der Lauterer zum Relegationsplatz beträgt fünf Punkte. Die Duisburger, für die Stanislaw Iljutcenko verkürzte (70.), stecken nach der vierten Pleite in Folge als Siebter wieder im Abstiegskampf.