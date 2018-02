Hoffenheim in Schalke wohl ohne Gnabry, Geiger und Schulz

15.02.2018 Zuzenhausen. Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss am Samstagabend im Spiel beim FC Schalke 04 auf mehrere wichtige Spieler verzichten. "Dennis Geiger wird wahrscheinlich ausfallen, Serge Gnabry wird wahrscheinlich ausfallen, Nico Schulz wird wahrscheinlich ausfallen. Das ist nicht so schön", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag. Geiger und Schulz haben jeweils eine Oberschenkelverletzung, Gnabry ist seit Beginn dieser Woche grippekrank. Dazu fehlt Nationalspieler Kerem Demirbay mit einem Syndesmoseanriss. "Natürlich wäre es schön, nach diesem Spiel punktgleich mit Schalke zu sein. Aber dafür müssen wir eine Top-Leistung bieten", meinte Nagelsmann.