Hertha ohne Mittelstädt gegen Gladbach

Herthas Maximilian Mittelstädt in Aktion.

05.04.2018 Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss vorerst auf Maximilian Mittelstädt verzichten. Der 21 Jahre alte Verteidiger zog sich nach Angaben der Berliner im Training eine Muskelverletzung im Hüftbeuger zu und fällt damit auch in der Partie bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus. Mittelstädt hatte die vergangenen beiden Spiele beim Hamburger SV (2:1) und gegen den VfL Wolfsburg (0:0) jeweils von Beginn an bestritten.

Offensivspieler Valentino Lazaro meldete sich für das Aufeinandertreffen mit Gladbach nach einem überstandenen grippalen Infekt hingegen rechtzeitig fit. "Er ist gesund und wenn es so bleibt, kann er spielen", sagte Hertha-Coach Pal Dardai am Donnerstag. Auch Innenverteidiger Niklas Stark trainierte wieder mit, nachdem er zuletzt noch wegen eines Pferdekusses am Oberschenkel als Vorsichtsmaßnahme pausiert hatte. Seinem Einsatz im Duell der Clubs aus dem Tabellen-Mittelfeld steht damit auch nichts im Weg. (dpa)