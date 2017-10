Hertha-Protest und starke Worte "gegen Rassismus"

15.10.2017 Berlin. Mit ihrem kollektiven Kniefall wollen die Profis von Hertha BSC "ein gutes Beispiel" gegen Rassismus abgeben. Sportlich stehen die Berliner vor schwierigen Wochen. Ein Rotsünder wird in der Liga fehlen.

Von der 0:2-Niederlage von Hertha BSC gegen den FC Schalke 04 wird vor allem das Bild der knieenden Berliner Profis im Gedächtnis bleiben. Der Club setzte mit seiner Aktion vor Anpfiff ein Zeichen gegen Diskriminierung und Rassismus. Sportlich steht das Team von Trainer Pal Dardai vor schwierigen Wochen. Das Wichtigste im Überblick:

PROTEST: Kollektiv knieten die Spieler auf dem Feld, die Ersatzleute, das Trainerteam um Dardai und auch Geschäftsführer Michael Preetz. Ein Protest in Anlehnung an US-Sportler, die dort bei der amerikanischen Hymne so unter anderem gegen Polizeigewalt demonstrieren. "Als Hertha kämpfen wir immer gegen Rassismus", betonte der Ivorer Salomon Kalou. "Dass wir uns hinknien, ist für uns ein Weg, dieses Verhalten zu bekämpfen. Es sollte nicht im Sport existieren. Nicht in der NFL und nicht im Fußball, in keinem Sport - Punkt! Wir können dabei ein gutes Beispiel abgeben."

ROTSÜNDER: Nach einem starken Auftritt beim 2:2 gegen den FC Bayern leistete sich Genki Haraguchi mit der wilden Grätsche gegen Schalkes Guido Burgstaller einen folgenschweren Aussetzer. Mit dem völlig unnötigen Platzverweis schwächte der Japaner sein Team kurz vor der Halbzeit. Damit droht dem Offensivspieler eine längere Sperre, beim SC Freiburg am Sonntag kommender Woche wird er definitiv fehlen. "Er ist nicht dafür bekannt, dass er schwere und üble Foulspiele begeht", sagte Preetz über Haraguchi. "Das war eine Mischung aus Übermotivation und Sauerstoffschuld in dem Moment. Er kommt zu spät und trifft den Gegenspieler. Aus unserer Sicht eine unglückliche Aktion."

SO GEHT'S WEITER: Die Niederlage gegen Schalke war die erste Partie von sieben Spielen binnen 22 Tagen. Nach dem vierten Pflichtspiel ohne Sieg in Serie steht Hertha in allen Wettbewerben unter Druck. In der Liga rutschen die Berliner langsam Richtung Abstiegszone. In der Europa League steht das Dardai-Team vor dem Auswärtsspiel bei Sorja Luhansk am Donnerstag bei nur einem Punkt aus zwei Partien. Nach dem folgenden Ligaspiel in Freiburg geht es in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Köln. (dpa)