Hengst Poetic Dream gewinnt 32. Mehl-Mülhens-Rennen

21.05.2017 Köln. Der drei Jahre alte Hengst Poetic Dream hat den ersten Klassiker der deutschen Galopprenn-Saison 2017 gewonnen. Unter Jockey Eduardo Pedroza entschied Poetic Dream am Sonntag in Köln das mit 153 000 Euro dotierte 32. Mehl-Mülhens-Rennen für sich. Der Hengst verwies den lange führenden englischen Gast Lockheed unter Pat Cosgrave mit knappem Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde der von Maxime Guyon gerittene Empire of the Star. Poetic Dream absolvierte erst seinen dritten Start und kam zum zweiten Sieg.