Hengst Oriental Eagle gewinnt Galopp-Klassiker in Dortmund

17.09.2017 Dortmund. Der drei Jahre alte Hengst Oriental Eagle hat am Sonntag überraschend den letzten Galopp-Klassiker des Jahres gewonnen. Im 133. Deutschen St. Leger gelang Oriental Eagle mit seinem englischen Jockey Jack Mitchel ein Start-Ziel-Sieg. Auf dem Plätzen zwei und drei Rang landeten nach 2800 Metern Renndistanz Moonshiner (Filip Minarik) und mit Khan (Antoine Hamelin) ein weiterer Außenseiter. Der Favorit Sound Check unter Andrasch Starke kam erst als Vierter ins Ziel. Oriental Eagle, im Besitz des Gestüts Auenquelle und von Jens Hirschberger in Mülheim/Ruhr trainiert, hatte erst kürzlich ein hochdotiertes Auktionsrennen in Iffezheim gewonnen.