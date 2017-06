Heidel kündigt saftige Geldstrafe für Konopljanka an

05.06.2017 Gelsenkirchen. Die außergewöhnlich scharfe Kritik an Trainer Markus Weinzierl hat für Fußballprofi Jewgen Konopljanka Konsequenzen. "Dafür wird er sanktioniert, er wird eine saftige Geldstrafe bekommen. Das geht so nicht", sagte Schalke-Manager Christian Heidel am Montag der "Sport Bild". Konopljanaka hatte seinen Trainer in ukrainischen Medien verbal attackiert und ihn einen "Feigling" genannt. Mit ihm würde der FC Schalke 04 in die 2. Liga absteigen, wetterte der Ukrainer. Wie hoch die Geldstrafe sein wird, ließ Heidel offen.