Heidel: Saison ohne Europapokal für Schalke stemmbar

31.03.2017 Gelsenkirchen. Schalkes Sportvorstand Christian Heidel glaubt nicht an gravierende Folgen für den Fußball-Bundesligisten bei einem Verpassen der Europapokal-Qualifikation. "Wenn wir den internationalen Wettbewerb nicht erreichen, haben wir wesentlich weniger Spiele und natürlich weniger Einnahmen. Aber: Aus wirtschaftlicher Sicht sind wir auf beide Szenarien eingestellt", sagte Heidel in einem Interview dem "Westfälischen Anzeiger" (Samstag).

Die entsprechenden Wirtschaftsplanungen seien abgeschlossen. "Beide Szenarien sind für Schalke 04 stemmbar. Und wir werden in beiden Fällen die Möglichkeit haben, eine gute Mannschaft auf die Beine zu stellen", erklärte Heidel. Vor dem Derby an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund rangiert Schalke im Tabellen-Mittelfeld.

Die Aussagen von Schalkes Cheftrainer Markus Weinzierl, der sich in dieser Woche mehr Qualität in der Mannschaft gewünscht hatte, hat Heidel derweil nicht als Kritik an der Zusammensetzung des Kaders aufgefasst: "Ich kann seinen Wunsch natürlich nachvollziehen. Die Lewandowskis und Aubameyangs dieser Welt wollen wir natürlich auch entdecken. Aber da konkurrieren wir mit einem großen Kreis von Clubs, nicht nur in Deutschland, sondern international." (dpa)