Hasebe fehlt: Frankfurt droht Abwehrproblem

15.12.2017 Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurt droht im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Schalke 04 gleich seine beiden wichtigsten Abwehrspieler ersetzen zu müssen. Makoto Hasebe wird nach seinem grippalen Infekt mit Sicherheit fehlen. Bei David Abraham besteht trotz seiner Wadenverletzung aber noch Hoffnung.

"David hat heute wieder mittrainiert. Er fühlt sich ordentlich, aber noch nicht schmerzfrei", sagte Trainer Niko Kovac am Freitag. "Es ist eine Frage des Charakters und des Willens, ob er sich das morgen zutraut. Aber so wie ich ihn kenne, wird er seinen Mann stehen."

Der 31 Jahre alte Argentinier musste am Dienstag beim Frankfurter 2:1-Sieg in Hamburg schon in den ersten Minuten wegen eines Hämatoms in der Wade ausgewechselt werden. Das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Schalke 04 wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. (dpa)