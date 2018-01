Hallenmeisterschaften: Sprinttitel an Briegel und Kölsch

20.01.2018 Dortmund. Martin Brieger (TV Wattenscheid) hat sich am Samstag bei den westfälischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Dortmund den Titel im 60-Meter-Sprint gesichert. Er gewann in respektablen 6,84 Sekunden vor Noel Thorwesten (LC Paderborn), Kake Gassimou (LG Kindelsberg Kreuztal) und Kevin Ugo (TV Wattenscheid), die in 6,86 Sekunden jeweils auf Platz zwei gesetzt wurden. Im Vorlauf hatte der 27 Jahre alte Wattenscheider Brieger in 6,82 Sekunden sogar eine persönliche Bestzeit aufgestellt.

Wie für Brieger waren die Meisterschaften auch für Janina Kölsch ein Neuanfang. Die 26-Jährige aus Paderborn, die 2017 wegen eines Faserrisses in der Wade ausfiel, gewann in 7,56 Sekunden vor Kathrin Grenda (TSVE Bielefeld/7,62) und Titelverteidigerin Chantal Butzek (LC Paderborn/7,66). Neele Schulten (TV Gladbeck) verpasste als überlegene 200-Meter-Siegerin mit 24,43 Sekunden ihre persönliche Bestzeit lediglich um acht Hundertstel.

Im Weitsprung der Männer setzte sich Philipp Menn (LG Kindelsberg Kreuztal) mit 7,56 Metern vor seinem Zwillingsbruder Sascha (7,40 Meter) durch. (dpa)