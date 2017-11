Haie beurlauben Clouston

20.11.2017 Köln. Die Kölner Haie haben sich von Coach Cory Clouston getrennt. Ein Nachfolger soll schon bald feststehen.

Die Beurlaubung von Trainer Cory Clouston beim achtmaligen deutschen Eishockey-Meister Kölner Haie kam am Montag nicht überraschend. Daraus machte der Verein auch gar kein Hehl. Schon in der Mitteilung, in der sie die sofortige Trennung vom 48 Jahre alten Kanadier verkündeten, gaben die Haie bekannt, "in finalen Gesprächen" bezüglich eines Nachfolgers zu sein. Man hatte sich also schon gewappnet in den vergangenen Wochen.

Nach Angaben der "Kölnischen Rundschau" gelten Cloustons Landsmänner Geoff Ward (55) und Larry Huras (62) als Kandidaten. Beide haben Erfahrung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Ward wurde mit den Adlern aus Mannheim 2015 sogar Meister und zum Trainer des Jahres gewählt - im Finale gewann er gegen den ERC Ingolstadt mit Trainer Huras. Auch ein deutscher Coach soll unter den Kandidaten sein, der Name ist bisher nicht bekannt. Auf Interimsbasis übernehmen zunächst die bisherigen Co-Trainer Greg Thomson und Thomas Brandl.

Mit der Trennung von Clouston reagierten die Kölner auf die anhaltende Talfahrt. Mit nur 30 Punkten aus 23 Spielen liegen sie mit der zweitschlechtesten Defensive auf Platz neun. In der vergangenen Woche verloren die Rheinländer mit 4:7 in Augsburg und gegen Meister München. Noch vor zwei Wochen hatte sich Sportdirektor Mark Mahon vorbehaltlos hinter seinen Coach gestellt: "Ich halte einen Trainerwechsel sogar für den völlig falschen Schritt."

Nun folgte das Umdenken. "Er ist ohne Zweifel ein absoluter Eishockey-Fachmann. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass der Mannschaft ein neuer Trainer guttun wird, und sich der Erfolg wiedereinstellt", sagte Mahon nun. "Nach langen Gesprächen in der vergangenen Nacht und einer umfassenden Analyse der sportlichen Situation sind wir zu dem Entschluss gekommen, handeln zu müssen, um der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben."

Man habe "bis zuletzt daran geglaubt", dass Clouston die Kölner Haie wieder in die Erfolgsspur zurückführen kann", sagte Mahon. "Doch eine positive Entwicklung hat sich leider nicht eingestellt. Die Mannschaft befindet sich aktuell in einem Tief und muss die Balance und Konstanz schnellstmöglich wiederfinden." (dpa)