HSV muss bei Schalke 04 auf den Schweden Ekdal verzichten

15.11.2017 Hamburg. Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss im Punktspiel beim FC Schalke 04 wie befürchtet auf Albin Ekdal verzichten. Der 28 alte schwedische Nationalspieler, der sich mit seinem Heimatland gerade für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert hat, fällt wegen einer Faszienverletzung im rechten Oberschenkel für die Partie am Sonntag (15.30 Uhr) in Gelsenkirchen aus. Das teilte der HSV am Mittwoch nach einer Untersuchung des Profis mit.

Die Blessur hatte sich der defensive Mittelfeldakteur im ersten Relegationsspiel der Schweden gegen Italien (1:0) zugezogen. Das Rückspiel am Montag, in dem die Schweden mit einem 0:0 das WM-Ticket lösten, hatte der verletzungsanfällige HSV-Profi bereits verpasst. Für Ekdal wird auf Schalke vermutlich U21-Europameister Gideon Jung nach abgesessener Rotsperre ins HSV-Team zurückkehren. (dpa)