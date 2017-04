HSV-Trainer Gisdol kritisiert Farbbeutel-Attacke auf Bus

16.04.2017 Bremen. HSV-Trainer Markus Gisdol hat die Farbbeutel-Attacke auf den Mannschaftsbus der Hamburger kritisiert. "Man zuckt schon zusammen", berichtete Gisdol nach der 1:2-Niederlage im Nordderby der Fußball-Bundesliga am Sonntag in Bremen. "Ich finde das sehr unsensibel nach den Vorkommnissen der letzten Tage", sagte der HSV-Coach mit Verweis auf den Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus am vergangenen Dienstag.

Bei der Einfahrt ins Bremer Stadion sei der Bus mit grüner und weißer Farbe und Gegenständen beworfen worden, bestätigte ein Polizeisprecher. Der Bus sei beschädigt, verletzt sei aber niemand. Die Ermittlungen nach der Attacke laufen.

"Das Ding machen wir jetzt nicht größer, als es ist", sagte der Hamburger Manager Jens Todt: "Wir haben uns davon nicht einschüchtern lassen." Ansonsten war es auf den Rängen vergleichsweise friedlich. (dpa)